FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.11.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.11.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

97S XFRA CA85853F1053 STELLA-JONES INC. 0.079 EUR

2HL XFRA US4415931009 HOULIHAN LOKEY A DL-,001 0.238 EUR

W02 XFRA US93964W1080 WASHINGTON PRIME GRP 0.220 EUR

25F XFRA US4195961010 HAVERTY FURNITURE DL 1 1.038 EUR

729 XFRA US12739A1007 CADENCE BANCORP A DL-,01 0.132 EUR

SQE XFRA US86272C1036 STRATEGIC EDUCAT. DL-,01 0.440 EUR

NY4B XFRA US18539C1053 CLEARWAY ENERGY A NDL-,01 0.291 EUR

NY41 XFRA US18539C2044 CLEARWAY ENERGY C DL-,01 0.291 EUR

KSX XFRA US4990491049 KNIGHT-SWIFT TR. HLDGS A 0.053 EUR