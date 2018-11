FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.11.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.11.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

GAV XFRA US3989051095 GROUP 1 AUTOM. DL-,01 0.229 EUR

FU5 XFRA US3602711000 FULTON FINL CORP. DL2,50 0.035 EUR

EW1 XFRA US3021301094 EXPEDITORS INTL WASH.DL01 0.396 EUR

TI2 XFRA US2168311072 COOPER TIRE RUBBER DL 1 0.092 EUR

CM8 XFRA US20451N1019 COMPASS MINER.INTL DL-,01 0.633 EUR

CLP1 XFRA US18946Q1013 CLP HLDGS LTD ADR/1 HD 5 0.068 EUR

CN7 XFRA US1491501045 CATHAY GENERAL DL-,01 0.273 EUR

BKD XFRA US1167941087 BRUKER CORP. DL -,01 0.035 EUR

BGW XFRA US0997241064 BORGWARNER INC. DL-,01 0.150 EUR

HRB XFRA US0936711052 BLOCK -HR- INC. 0.220 EUR

BTL XFRA US0718131099 BAXTER INTL DL 1 0.167 EUR

BL8 XFRA US0584981064 BALL CORP. 0.088 EUR

AB5 XFRA US0454871056 ASSOC. BANC-CORP DL-,01 0.150 EUR

IM2A XFRA LU0192223062 BNPPE.-F.E./N.E.C.UEQDDEO 0.030 EUR

51C XFRA DK0060227585 CHRISTIAN HANSEN HL.DK 10 0.867 EUR

SWA XFRA DE0007229007 SCHLOSS WACHENHEIM AG O.N 0.500 EUR

2SI XFRA US8606301021 STIFEL FINL CORP. DL-,15 0.106 EUR

TZ1 XFRA CA89346D1078 TRANSALTA CORP. 0.026 EUR

SM3 XFRA CA8672241079 SUNCOR ENERGY INC. 0.238 EUR

IMP XFRA CA4530384086 IMP. OIL 0.126 EUR

GWS XFRA CA39138C1068 GREAT-WEST LIFECO INC. 0.257 EUR

G0FB XFRA US3984384087 GRIFOLS SP.ADR B EO-,10 1 0.201 EUR

C2G XFRA US12508E1010 CDK GLOBAL INC. DL -,10 0.132 EUR

BC0 XFRA US09739D1000 BOISE CASCADE CO. DL -,01 0.079 EUR

TR7 XFRA BMG9078F1077 TRITON INT.LTD A DL-,01 0.457 EUR

EEP XFRA LU1291091228 BNPPE.-F.E./N.D.E.UEQDDIS 0.040 EUR

FI5 XFRA US3202091092 FIRST FINL BANCORP 0.176 EUR

FN2 XFRA US3025201019 F.N.B. CORP. DL -,01 0.106 EUR

E65A XFRA GB00B4VLR192 ENSCO PLC CL. A DL -,10 0.009 EUR

2T41 XFRA US88104R2094 TERRAFORM POWER A NEW 0.167 EUR

ON1 XFRA US6800331075 OLD NATL BANCORP. IND. 0.114 EUR

NN2 XFRA US6293371067 NN INC. DL-,01 0.062 EUR

X9CP XFRA CA59124U1003 METALLA ROYAL.STREAM. ON 0.001 EUR

3FF XFRA US36116M1062 FUTUREFUEL CORP. DL-,0001 0.053 EUR

EC9 XFRA US2077971016 CONN.WATER SERVICE INC. 0.275 EUR