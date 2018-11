FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.11.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.11.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

OZTA XFRA ES0171996087 GRIFOLS SA INH. A EO-,25 0.200 EUR

MOHF XFRA US5024413065 LVMH ADR /2 EO-,30 0.399 EUR

XFRA GB00BF1SSQ94 OMNIA BONDS II 17/22 MTN 0.003 %

TQK XFRA US95058W1009 THE WENDY'S CO. A DL-,10 0.075 EUR

LR1S XFRA LU0126525004 M + W INVEST: M + W CAP. 0.330 EUR

XAYQ XFRA LU0081336892 AB FCP I-GL.HGH.YLD. A 0.020 EUR

XAYK XFRA LU0069950391 AB FCP I-GLOBAL BD A 0.015 EUR

FTE1 XFRA US6840601065 ORANGE S.A. ADR EO 4 0.299 EUR

IUK8 XFRA DE0007939886 APO RENDITE PLUS INKA 0.500 EUR

AHT XFRA US0441861046 ASHLAND GLB.HLDGS DL-,01 0.220 EUR

UHS XFRA US9139031002 UNIV. HEALTH SERV.B DL-01 0.088 EUR

UNH XFRA US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 0.792 EUR

SL3 XFRA US8270481091 SILGAN HLDGS INC. DL-,01 0.088 EUR

SFN XFRA US78648T1007 SAFETY INSURANCE DL-,01 0.704 EUR

RY6 XFRA US7561091049 REALTY INC. CORP. DL 1 0.194 EUR

PGR XFRA US7433121008 PROGRESS SOFTWARE DL-,01 0.136 EUR

PG4 XFRA US74251V1026 PRINCIPAL FINL GRP DL-,01 0.475 EUR

PL6 XFRA US7310681025 POLARIS INDS INC. DL-,01 0.528 EUR

WX3 XFRA US7091021078 PENNA REAL EST.INV.TR.SBI 0.185 EUR

OYS XFRA US68162K1060 OLYMPIC STEEL 0.018 EUR

NTH XFRA US6668071029 NORTHROP GRUMMAN DL 1 1.056 EUR

NKE XFRA US6541061031 NIKE INC. B 0.194 EUR

NFA XFRA US6323471002 NATHAN'S FAMOUS DL-,01 0.220 EUR

MCK XFRA US58155Q1031 MCKESSON DL-,01 0.343 EUR

MDO XFRA US5801351017 MCDONALDS CORP. DL-,01 1.021 EUR

MMX XFRA US5732841060 MARTIN MAR. MAT. DL-,01 0.422 EUR

MPW XFRA US56418H1005 MANPOWERGROUP INC. DL-,01 0.889 EUR

MTZ XFRA US55261F1049 M+T BANK DL-,50 0.880 EUR

LOM XFRA US5398301094 LOCKHEED MARTIN DL 1 1.936 EUR

KEL XFRA US4878361082 KELLOGG CO. DL -,25 0.493 EUR

IPG XFRA US4606901001 INTERPUBL.GR. COS. DL-,10 0.185 EUR

JHY XFRA US4262811015 JACK HENRY + ASS. DL -,01 0.326 EUR

HYVN XFRA US4208772016 HAYNES INTL (NEW) DL-,01 0.194 EUR

HFF XFRA US4165151048 HARTFORD FINL SVCS GRP 0.264 EUR

2BH XFRA US40412C1018 HCA HEALTHCARE INC.DL-,01 0.308 EUR