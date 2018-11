FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.11.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.11.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

EEG XFRA US29265N1081 ENERGEN CORP. DL-,01

RBS XFRA ES0173908015 REALIA BUSIN. INH. EO-,24

DDF XFRA AU000000AHZ5 ADMEDUS LTD

XFRA AU000000AAD7 ARDENT LEISURE GROUP UTS

CGCN XFRA BMG211801151 CHINA GREEN HLDGS HD -,01

721 XFRA US0323593097 AMTRUST FINL SERV.DL -,01

GD2 XFRA AU000000RNE2 RENU ENERGY LTD