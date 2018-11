Der Technologiekonzern Softbank hat den vorläufigen Ausgabepreis für den Börsengang seiner Mobilfunktochter festgesetzt. Mit den angepeilten 1500 japanischen Yen (rund 11,61 Euro) je Aktie würde Softbank wie erwartet umgerechnet rund 18,5 Milliarden Euro ohne die Mehrzuteilungsoption erlösen, teilte der Konzern am Freitag in Tokio mit. Das Unternehmen hatte bereits in diesem Monat einen Preis von 1500 Yen angedeutet.

Der Börsengang der Mobilfunkttochter gilt als einer der wichtigsten des Jahres. Früheren Angaben zufolge sollen gut 36 Prozent der Mobilfunksparte an die Börse gebracht werden. Dafür ist ein Angebot von 1,6 Milliarden Aktien inklusive Mehrzuteilungsoption geplant. Die Notierung an der Tokioter Börse ist für den 19. Dezember geplant./nas/jha/

ISIN JP3436100006

