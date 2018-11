Mit Aktien lässt sich viel Geld verdienen. Doch die wenigsten jedoch haben eine genaue Vorstellung davon, wie viel. Schuld daran sind die hohen Schwankungen, denen Anleger Tag für Tag ausgesetzt sind und die den Blick auf das große Ganze verschleiern. "Um uns von diesen zu isolieren, sollten wir langfristige Daten sprechen lassen. Für Deutschland liefert uns diese der DAX, der einzige Aktienindex, für den Kursdaten von mehr als 50 Jahren zur Verfügung stehen. Zwischen 1959, als der Hardy-Index, Vorgänger des Börsenzeitungsindex und damit des DAX, erstmals berechnet wurde, und dem Jahr 2017, konnten Anleger eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5,7 % erzielen. In 40 der vergangenen 58 Jahre schloss der deutsche Leitindex zum Jahresende mit einem Zugewinn ab. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Aktienjahr mit einem Plus abschließt, liegt mithin bei rund 69,0 %. In einem Gewinn-Jahr konnten Anleger einen durchschnittlichen Kursanstieg von 20,4 % erzielen, während der durchschnittliche Verlust in einem Verlust-Jahr bei 18,4 % lag", sagt Peter-Thilo Hasler, Analyst bei Sphene Capital.

