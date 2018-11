Die Kölner machen es besser als gedacht. Der Auftragseingang stieg in den ersten neun Monaten von 1,1 auf 1,5 Mrd. € (gegenüber Vorjahr) und der Jahresumsatz wird knapp 1,7 Mrd. € erreichen. Das durchschnittliche Wachstum wird in Köln immerhin in der Größenordnung von 11 bis 13 % p. a. kalkuliert, was mit Investitionen verbunden ist, die jedoch über den sehr hohen Verkaufserlös aus einem Grundstück gut zu finanzieren sind. Eigenkapitalquote immerhin fast 50 %. DEUTZ liefert konventionelle Dieseltechnik für stationäreMotoren. Aber: Durch die Übernahme des Schiffsmotorenbauers TORQEEDO werden schon in diesem Jahr mehr als 10.000 E-Motoren gebaut. Das gefällt uns. Kaufbasis für DEUTZ zwischen 6 und 6,50 €.



Dies ist ein Ausschnitt aus der aktuellen Actien-Börse Nr. 48 vom 1.12.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info