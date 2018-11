DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

Wenn die Staats- und Regierungschefs der großen Industrie- und Schwellenländer am Freitag und Samstag in Buenos Aires zusammenkommen, wird die größte Aufmerksamkeit den Gesprächen am Rande gelten. Der G20-Gipfel beginnt am Freitag allerdings ohne Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die Kanzlerin musste die Nacht wegen einer Flugzeugpanne in Bonn verbringen. Die bedeutenden Arbeitssitzungen zur Lage der Weltwirtschaft und zum konfliktreichen Thema Handel wird Merkel verpassen, auch wichtige bilaterale Gespräche stehen durch ihre Verspätung auf der Kippe. Ein mit Spannung erwartetes Vier-Augen-Gespräch zwischen Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping soll Annäherung bringen. Die USA und China haben im Vorfeld des Gipfels zur Deeskalation des Handelsstreits offenbar ein Abkommen erörtert, bei dem Washington weitere Zölle bis zum Frühjahr aussetzen würde und China zu Gesprächen über weitreichende Änderungen in seiner Wirtschaftspolitik bereit wäre. Es sei allerdings alles andere als sicher, ob die Diskussionen zu einer Einigung führen werden, so Kreise.

TAGESTHEMA II

Die Aktivität in der chinesischen Industrie ist im November wegen des langsameren globalen Wirtschaftswachstums und der Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Handelsstreit zwischen China und den USA deutlicher als erwartet abgerutscht. Nach Angaben der nationalen Statistikbehörde ging der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor auf 50,0 von 50,2 Punkten im Oktober zurück. Seit Juli 2016, als der Index bei 49,9 Punkten lag, hielt er sich stets über der Marke von 50 Punkten. Ein Stand über 50 Zählern deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung. Vom Wall Street Journal befragte Volkswirte hatten für den November einen Stand von 50,1 Punkten prognostiziert.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

08:00 DE/Rocket Internet SE, Ergebnis 9 Monate

08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, ausführliches Jahresergebnis

08:30 DE/Allianz SE, Kapitalmarkettag mit Strategie-Update

12:00 GB/MTU Aero Engines AG, Investoren- und Analystenkonferenz

DIVIDENDENABSCHLAG

Schloss Wachenheim (WKN 722900) 0,50 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Import-/Exportpreise Oktober Importpreise PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+4,3% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+4,4% gg Vj 08:00 Einzelhandelsumsatz Oktober saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm - FR 08:45 Verbraucherpreise November (vorläufig) PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj - AT 09:00 BIP 3Q (2. Veröffentlichung) - IT 11:00 Verbraucherpreise November (vorläufig) PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+1,6% gg Vj - EU 11:00 Verbraucherpreise Eurozone November (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: +2,1% gg Vj zuvor: +2,2% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +1,1% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vj 11:00 Arbeitsmarktdaten Oktober Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 8,1% zuvor: 8,1% - US 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago November PROGNOSE: 58,0 zuvor: 58,4

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.740,60 -0,13 Nikkei-225 22.351,06 0,40 Schanghai-Composite 2.578,84 0,44 INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.174,16 +0,19% -9,41% Stoxx50 2.929,60 +0,14% -7,81% DAX 11.298,23 -0,01% -12,54% FTSE 7.038,95 +0,49% -8,89% CAC 5.006,25 +0,46% -5,77% DJIA 25.338,84 -0,11% +2,51% S&P-500 2.737,76 -0,22% +2,40% Nasdaq-Comp. 7.273,08 -0,25% +5,36% Nasdaq-100 6.892,40 -0,30% +7,75% Nikkei-225 22.262,60 +0,39% -2,21% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,28% +43

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 J. -0,60 -0,60 0,01 Deutschland 10 J. 0,32 0,32 -0,11 USA 2 Jahre 2,80 2,80 0,91 USA 10 Jahre 3,02 3,03 0,61 Japan 2 Jahre -0,14 -0,15 0,00 Japan 10 Jahre 0,09 0,08 0,04

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Voll auf den G20-Gipfel in Argentinien sind die Augen der Teilnehmer am Freitag gerichtet. Die Erwartungen sind dabei immer weiter gefallen, denn der für den Wochenverlauf ersehnte Trump-Tweet blieb aus. Händler hatten auf eine medienwirksame Bekanntgabe von einer Einigung im Handelsstreit China-USA durch den US-Präsidenten gehofft. Am Vortag waren aber nur vage Ankündigungen gekommen. Dies deute auf noch lange und zähe Verhandlungen in den kommenden Wochen hin. Vor allem die Autowerte seien nun von Strafzöllen beim US-Import bedroht. Ihre hohe Gewichtung in den Indizes könnte die Märkte bremsen. Am Dienstag soll es angeblich ein Treffen der deutschen Auto-Branche mit Trump-Vertrauten geben, wie von Medien berichtet wird. Dazu kommen auch von der Konjunkturseite keine guten Nachrichten. So lag der Einkaufsmanager-Index für China im November bei 50,0 Punkten und damit genau auf der Entscheidungsschwelle zwischen Expansion und Abschwung. Damit muss der Markt weiter mit der Ungewissheit leben, ob China überhaupt noch in einer Expansionsphase ist. Das letzte Mal stand er unter der 50er-Marke im Juli 2016.

Rückblick: Die Börsen schlossen deutlich unter Tageshoch. Händler äußerten sich enttäuscht, hatten sie sich doch nach den Steilvorlagen aus den USA auf deutlichere Gewinne eingestellt: "Die Anleger verkaufen in Europa jeden Rally-Ansatz", so ein Händler. Zum einen sei der Markt vor dem Treffen zwischen Trump und Jinping vorsichtig. Zum anderern halte der bevorstehende Brexit die Bullen in Schach, vor allem die Unsicherheit um die Abstimmung im Londoner Unterhaus bremse die Kauflist. Der WTI-Ölpreis war erstmals seit einem Jahr unter die 50-Dollar-Marke gefallen, zwar drehten die Preise anschließend ins Plus. Trotzdem stiegen Aktien von Fluggesellschaften. Lufthansa waren mit einem Plus von 2,8 Prozent zweitstärkster DAX-Wert. Nach einem beschleunigten Wachstum im dritten Quartal hatte Strabag ihre Jahresprognose erneut angehoben. Für die Aktie ging es 1 Prozent nach oben. Die Online-Apotheke Zur Rose hat ihre Kapitalerhöhung abgeschlossen. Die Titel gaben um 11,6 Prozent nach.

DAX/MDAX/TECDAX

Unverändert - Der DAX war zwischenzeitlich rund 100 Punkte höher gehandelt worden. Bayer drehten nach einem kurzen Aufwärtsschub ins 0,7 Prozent ins Minus. Der für das kommende Jahr in Aussicht gestellte Gewinn liege deutlich unter Erwartungen, so Händler. Zudem seien die Einmalbelastungen sehr hoch, hieß es zum geplanten Stellenabbau. Außerdem verkaufe Bayer vergleichsweise risikofreies Geschäft. Zu Handelsbeginn hatten Deutsche Bank noch im Plus notiert, schließlich waren sie mit einem Minus von 3,4 Prozent größter DAX-Verlierer. Für Verunsicherung sorgte, dass Gebäude der Bank wegen des Verdachts der Geldwäsche durchsucht wurden. Etwas besser als erwartet seien die Geschäftszahlen von Tele Columbus ausgefallen. Die Aktien seien im Vorfeld schon stark abgestraft worden, hieß es. Die Aktie schoss um 13 Prozent nach oben. Wacker Chemie gewannen knapp 6 Prozent. Die UBS hat die Aktie kürzlich zum Kauf empfohlen und enormes Kurspotenzial bescheinigt.

XETRA-NACHBÖRSE

Bei Lang & Schwarz ist die Aktie von Lanxess am Abend 2,0 Prozent höher gestellt worden. Ein Händler berichtete von einer Hochstufung der Aktie durch Mainfirst auf "Neutral". Qiagen wurden indes 1,3 Prozent fester getaxt. Der Biotechnologiekonzern hatte am Abend die Einführung zweier neuartiger Produkte bekannt geben. Allerdings wollte der Marktakteur die Kursbewegung mit dieser Meldung nicht unbedingt in Verbindung bringen.

USA / WALL STREET

Knapp behauptet - Nach der Rally des Vortages durch die Aussagen von US-Notenbankpräsident Powell ist an der Wall Street wieder der Alltag eingekehrt. Und der war geprägt vom weiter schwelenden Handelsstreit und der damit einhergehenden Vorsicht der Anleger vor dem am Freitag beginnenden G20-Forum, auf dem sich US-Präsident Trump und Chinas Machthaber Xi Jinping treffen werden. Immerhin bestätigten Vertreter beider Staaten, im Vorfeld des Gipfels ein Abkommen zur Deeskalation des Handelsstreits erörtert zu haben. Im späten Geschäft stützte zeitweise das Sitzungsprotokoll der Fed etwas, denn es untermauerte die Aussagen von Fed-Gouverneur Powell. Zwar signalisierten die US-Währungshüter eine weitere Zinserhöhung im Dezember. Mit Blick auf 2019 gaben sich die Fed-Vertreter dagegen zurückhaltender. McDonald's stiegen nach einer Kaufempfehlung durch Morgan Stanley um 0,8 Prozent. Qualcomm gewannen 2,6 Prozent. Der frühere CEO Paul Jacobs beschäftigte sich weiter mit der Idee, das Halbleiterunternehmen zu übernehmen. Twitter sackten um 4,4 Prozent ab. Berichte legten nahe, dass Fox News den Kurznachrichtendienst boykottiert. Abercrombie & Fitch schossen nach überzeugendem Geschäftsausweis um 20,9 Prozent empor. Am Rentenmarkt, wo am Vortag besonders am kürzeren Ende die Renditen mit den Spekulationen auf ein absehbares Ende der Zinserhöhungen gesunken waren, gab nun auch die Zehnjahresrendite etwas deutlicher nach. Zwischenzeitlich fiel sie erstmals seit über zwei

Monaten unter die 3-Prozentmarke. Das Fed-Protokoll habe gezeigt, dass es 2019 gemächlicher bei den Zinserhöhungen zugehen werde, hieß es.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 18:14 Uhr EUR/USD 1,1389 +0,0% 1,1388 1,1377 EUR/JPY 129,17 -0,0% 129,18 129,08 EUR/CHF 1,1352 +0,1% 1,1344 1,1344 EUR/GBR 0,8909 -0,0% 0,8909 0,8903 USD/JPY 113,41 -0,0% 113,46 113,45 GBP/USD 1,2784 +0,0% 1,2783 1,2780 Bitcoin BTC/USD 4.293,93 +0,9% 4.253,61 4.344,55

Die Lage beim Dollar beruhigte sich. Der Greenback tendierte nach seinem Powell-bedingten kräftigen Rücksetzer bei kleineren Schwankungen seitwärts. Der ICE-Dollarindex zeigte sich nahezu unverändert. Der Euro legte nach seinem Höhenflug des Vortages leicht zu. Im asiatischen Handel bewegte sich der Euro knapp unter der Marke von 1,14 Dollar seitwärts.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,54 51,45 +0,2% 0,09 -10,8% Brent/ICE 59,70 59,51 +0,3% 0,19 -5,6%

Die Ölpreise zeigten sich weiter volatil - bei einer übergeordnet klar abwärts gerichteten Tendenz. US-Öl der Sorte WTI kostete im Tagesverlauf erstmals im laufenden Jahr weniger als 50 Dollar je Barrel. Zuletzt drückten stark gestiegene US-Ölvorräte auf die Preise. Doch nun verdichteten sich Hinweise, dass sich Saudi-Arabien und Russland auf eine Fördersenkungen verständigen werden, wie Berichte nahelegten. WTI verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 51,45 Dollar, Brent um 1,3 Prozent auf 59,51 Dollar je Fass.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.224,39 1.224,24 +0,0% +0,15 -6,0% Silber (Spot) 14,32 14,32 -0,0% -0,00 -15,4% Platin (Spot) 815,22 819,00 -0,5% -3,78 -12,3% Kupfer-Future 2,79 2,78 +0,4% +0,01 -16,8%

Die Aussicht auf eine langsamere Gangart bei den geldpolitischen Straffungen gepaart mit der anhaltenden Dollarschwäche stützten den Goldpreis. Die Feinunze verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 1.224 Dollar.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR

US-GELDPOLITIK

Die US-Währungshüter haben eine weitere Zinserhöhung im Dezember signalisiert, wie aus dem Sitzungsprotokoll hervorging. Mit Blick auf die Beibehaltung vierteljährlicher Zinserhöhungen gaben sich die Vertreter der US-Notenbank dagegen zurückhaltender.

UKRAINE-RUSSLAND-KRISE

Wegen des Ukraine-Konflikts hat US-Präsident Donald Trump sein bilaterales Treffen am Rande des G20-Gipfels in Buenos Aires mit Russlands Staatschef Wladimir Putin abgesagt. Da Russland die ukrainischen Marinesoldaten und Schiffe noch nicht an Kiew zurückgegeben habe, halte er es für besser "für alle Seiten", das Treffen nicht abzuhalten, so Trump.

DEUTSCHE BANK

Während der überraschenden Durchsuchung bei der Deutschen Bank hat sich CEO Christian Sewing mit einem Top-Banker der US-Notenbank getroffen. Fed-Gouverneur Randal Quarles traf sich zu einem geplanten Gespräch mit Sewing und Sylvie Matherat, die bei der Deutschen Bank für Aufsichts-, Regulierungs- und Compliance-Fragen zuständig ist, sagten mit dem Treffen vertraute Personen.

VOLKSWAGEN

Der Audi-Aufsichtsrat hat offenbar eine Entscheidung über die dauerhafte Anstellung von Bram Schot als CEO vertagt. Das Kontrollgremium habe die für Donnerstag erwartete Entscheidung, den 57-Jährigen zum regulären Vorstandsvorsitzenden zu bestellen, verschoben, berichtet Reuters.

QIAGEN

hat am die Einführung zweier neuartiger Produkte bekannt gegeben, die praktisch nutzbare Erkenntnisse in Bezug auf ein breites Spektrum an Blutkrebserkrankungen liefern.

IPO / DFV

Nach Abstrichen beim Preis ist die DFV Deutsche Familienversicherung bei ihrer Kapitalerhöhung auf großes Interesse der Investoren gestoßen. Die Aktien wurden zum Festpreis von 12 Euro angeboten. Erster Handelstag im Prime Standard der Frankfurter Börse soll der 4. Dezember sein.

HP

Der Rechner- und Druckerhersteller HP Inc hat mit seinen am Donnerstagabend veröffentlichten Geschäftszahlen zum vierten Quartal die Markterwartungen zum Umsatz geschlagen.

