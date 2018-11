Warimpex hat Zahlen für die ersten drei Quartale vorgelegt. In den ersten neun Monaten des Berichtsjahres verringerten sich die Umsatzerlöse im Hotelbereich aufgrund der reduzierten Zimmeranzahl aus dem Teilportfolioverkauf im Frühjahr 2017 von 24,6 Mio. Euro auf 9,7 Mio. Euro. Die Umsatzerlöse aus der Vermietung von Büroimmobilien erhöhten sich dagegen von 9,6 Mio. auf 11,3 Mio. Euro. Dies ist vor allem auf die Fertigstellung des vollvermieteten Multifunktionsgebäudes Bykovskaya in der Airportcity St. Petersburg Ende Mai 2017 und den Erwerb der beiden voll vermieteten Bürohäuser Mogilska 41 in Krakau und B52 in Budapest zurückzuführen. Insgesamt ging der Konzernumsatz von 35,5 Mio. auf 21,6 Mio. Euro zurück. Durch den geringeren Ergebnisbeitrag aus Hotelumsätzen und das ...

