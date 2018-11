DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA I

Wenn die Staats- und Regierungschefs der großen Industrie- und Schwellenländer am Freitag und Samstag in Buenos Aires zusammenkommen, wird die größte Aufmerksamkeit den Gesprächen am Rande gelten. Der G20-Gipfel beginnt am Freitag allerdings ohne Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die Kanzlerin musste die Nacht wegen einer Flugzeugpanne in Bonn verbringen. Die bedeutenden Arbeitssitzungen zur Lage der Weltwirtschaft und zum konfliktreichen Thema Handel wird Merkel verpassen, auch wichtige bilaterale Gespräche stehen durch ihre Verspätung auf der Kippe. Ein mit Spannung erwartetes Vier-Augen-Gespräch zwischen Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping soll Annäherung bringen. Die USA und China haben im Vorfeld des Gipfels zur Deeskalation des Handelsstreits offenbar ein Abkommen erörtert, bei dem Washington weitere Zölle bis zum Frühjahr aussetzen würde und China zu Gesprächen über weitreichende Änderungen in seiner Wirtschaftspolitik bereit wäre. Es sei allerdings alles andere als sicher, ob die Diskussionen zu einer Einigung führen werden, so Kreise.

TAGESTHEMA II

Die Aktivität in der chinesischen Industrie ist im November wegen des langsameren globalen Wirtschaftswachstums und der Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Handelsstreit zwischen China und den USA deutlicher als erwartet abgerutscht. Nach Angaben der nationalen Statistikbehörde ging der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor auf 50,0 von 50,2 Punkten im Oktober zurück. Seit Juli 2016, als der Index bei 49,9 Punkten lag, hielt er sich stets über der Marke von 50 Punkten. Ein Stand über 50 Zählern deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung. Vom Wall Street Journal befragte Volkswirte hatten für den November einen Stand von 50,1 Punkten prognostiziert.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago November PROGNOSE: 58,0 zuvor: 58,4

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.740,60 -0,13% Nikkei-225 22.351,06 +0,40% Hang-Seng-Index 26.592,34 +0,53% Shanghai-Composite 2.589,59 +0,86% S&P/ASX 200 5.667,20 -1,58%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Im Vorfeld des mit Spannung erwarteten G20-Gipfels zeigen sich die asiatischen Aktienmärkte am Freitag uneinheitlich. In China belastet zwischenzeitlich der unter der Erwartung gebliebene Einkaufsmanagerindex für November. Dieser liegt ganz genau auf der Entscheidungsschwelle zwischen Expansion und Abschwung. Dazu kommt die Unsicherheit in Bezug auf das mit Spannung erwartete Gespräch zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Amtskollegen Xi Jinping. Erwartungsvolle Blicke richten sich vor allem auf das am Samstag stattfindende Vier-Augen-Gespräch zwischen Trump und Xi. Damit verbunden ist die Hoffnung auf eine baldige Lösung des Konflikts zwischen den beiden größten Volkswirtschaften. In Tokio klettert der Nikkei-Index den sechsten Handelstag in Folge, gestützt auch von Konjunkturdaten. Die Industrieproduktion ist im Oktober um 2,9 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Ökonomen hatten nur mit 1,2 Prozent gerechnet. Für die Börse in Sydney ging ein enttäuschender November zu Ende. Der Index fiel am letzten Handelstag der Woche um 1,6 Prozent, womit sich das Monatsminus auf 2,8 Prozent beläuft. Vor allem die Werte aus dem Bankensektor zeigten sich zum Wochenausklang mit Abgaben.

US-NACHBÖRSE

Die Aktie von HP ist nach der Schlussglocke am Donnerstagabend um 0,6 Prozent auf 23,00 US-Dollar gestiegen. Der Rechner- und Druckerhersteller hat mit seinen nachbörslich veröffentlichten Geschäftszahlen zum vierten Quartal die Markterwartungen zum Umsatz geschlagen. Binnen Jahresfrist zogen die Umsätze um 10 Prozent auf 15,4 (13,9) Milliarden Dollar an. Workday stiegen um 9,5 Prozent auf 159,14 Dollar, nachdem der Hersteller für Software für Finanz- und Personal-Management über den Erwartungen liegende Drittquartalszahlen vorgelegt und den Umsatzausblick für das Gesamtjahr erhöht hat. Nach Vorlage von Zahlen für das dritte Geschäftsquartal stiegen die Aktien des Technologieunternehmens Ambarella um 13,2 Prozent auf 38,20 Dollar. Die Aktien des Internet-Sicherheits-Unternehmens Palo Alto Networks stiegen im nachbörslichen Handel um 0,3 Prozent auf 176,50 Dollar, zwischenzeitlich stiegen sie sogar um 2,5 Prozent. Das Unternehmen hatte den Markt mit seinen Geschäftszahlen für das erste Quartal und seinem Ausblick überzeugt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.338,84 -0,11 -27,59 2,51 S&P-500 2.737,76 -0,22 -6,03 2,40 Nasdaq-Comp. 7.273,08 -0,25 -18,51 5,36 Nasdaq-100 6.892,40 -0,30 -20,93 7,75 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 798 Mio 925 Mio Gewinner 1.410 2.407 Verlierer 1.590 591 Unverändert 83 75

Knapp behauptet - Nach der Rally des Vortages durch die Aussagen von US-Notenbankpräsident Powell ist an der Wall Street wieder der Alltag eingekehrt. Und der war geprägt vom weiter schwelenden Handelsstreit und der damit einhergehenden Vorsicht der Anleger. Denn am Freitag beginnt das G20-Forum in Buenos Aires, auf dem sich US-Präsident Trump und Chinas Machthaber Xi Jinping treffen werden. Während die chinesische Regierung weiter auf eine Verständigung auf dem G20-Treffen setzte, zeigte sich Trump eher reserviert. Immerhin bestätigten Vertreter beider Staaten, im Vorfeld des G20-Gipfels ein Abkommen zum Deeskalation des Handelsstreits erörtert zu haben. Im späten Geschäft stützte zeitweise das Sitzungsprotokoll der Fed etwas, denn es untermauerte die Aussagen von Fed-Gouverneur Powell. Zwar signalisierten die US-Währungshüter eine weitere Zinserhöhung im Dezember. Mit Blick auf 2019 gaben sich die Fed-Vertreter dagegen zurückhaltender. McDonald's stiegen nach Kaufempfehlung durch Morgan Stanley um 0,8 Prozent. Qualcomm gewannen 2,6 Prozent. Der frühere CEO Paul Jacobs beschäftigte sich weiter mit der Idee, das Halbleiterunternehmen zu übernehmen. Twitter sackten um 4,4 Prozent ab. Berichte legten nahe, dass Fox News den Kurznachrichtendienst boykottiert. Tilly's brachen um über 21 Prozent ein. Das Unternehmen hat einen Umsatzrückgang mitgeteilt. Abercrombie & Fitch schossen nach überzeugendem Geschäftsausweis um 20,9 Prozent empor.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,80 -0,8 2,81 160,0 5 Jahre 2,85 -1,9 2,87 92,6 7 Jahre 2,93 -2,7 2,96 68,2 10 Jahre 3,02 -3,4 3,06 57,9 30 Jahre 3,32 -2,3 3,35 25,6

Am Rentenmarkt, wo am Vortag besonders am kürzeren Ende die Renditen mit den Spekulationen auf ein absehbares Ende der Zinserhöhungen gesunken waren, gab nun auch die Zehnjahresrendite etwas deutlicher nach. Zwischenzeitlich war die Zehnjahresrendite erstmals seit über zwei Monaten unter die Dreiprozentmarke gerutscht. Das Fed-Protokoll habe gezeigt, dass es 2019 gemächlicher bei den Zinserhöhungen zugehen werde, hieß es.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:29 Uhr % YTD EUR/USD 1,1388 +0,0% 1,1388 1,1389 -5,2% EUR/JPY 129,16 -0,0% 129,18 129,00 -4,5% EUR/GBP 0,8909 -0,0% 0,8909 0,8882 +0,2% GBP/USD 1,2783 +0,0% 1,2783 1,2822 -5,5% USD/JPY 113,40 -0,0% 113,46 113,27 +0,7% USD/KRW 1120,85 +0,2% 1118,35 1120,34 +5,0% USD/CNY 6,9428 +0,0% 6,9425 6,9456 +6,7% USD/CNH 6,9405 +0,1% 6,9356 6,9393 +6,6% USD/HKD 7,8205 -0,0% 7,8219 7,8222 +0,1% AUD/USD 0,7317 +0,0% 0,7314 0,7332 -6,4% NZD/USD 0,6867 +0,1% 0,6860 0,6881 -3,3% Bitcoin BTC/USD 4.306,40 +1,2% 4.253,61 4.228,10 -68,5%

Die Lage beim Dollar beruhigte sich. Der Greenback tendierte nach seinem Powell-bedingten kräftigen Rücksetzer bei kleineren Schwankungen seitwärts. Der ICE-Dollarindex zeigte sich nahezu unverändert. Der Euro legte nach seinem Höhenflug des Vortages leicht zu.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,49 51,45 +0,1% 0,04 -10,8% Brent/ICE 59,72 59,51 +0,4% 0,21 -5,6%

Die Ölpreise zeigten sich weiter volatil - bei einer übergeordnet klar abwärts gerichteten Tendenz. US-Öl der Sorte WTI kostete im Tagesverlauf erstmals im laufenden Jahr weniger als 50 Dollar je Barrel. Zuletzt drückten stark gestiegene US-Ölvorräte auf die Preise. Doch nun verdichteten sich Hinweise, dass sich Saudi-Arabien und Russland auf eine Fördersenkungen verständigen werden, wie Berichte nahelegten. WTI verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 51,45 Dollar, Brent um 1,3 Prozent auf 59,51 Dollar je Fass.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.224,62 1.224,24 +0,0% +0,38 -6,0% Silber (Spot) 14,32 14,32 +0,0% +0,00 -15,4% Platin (Spot) 814,25 819,00 -0,6% -4,75 -12,4% Kupfer-Future 2,79 2,78 +0,3% +0,01 -16,8%

Die Aussicht auf eine langsamere Gangart bei den geldpolitischen Straffungen gepaart mit der anhaltenden Dollarschwäche stützten den Goldpreis. Die Feinunze verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 1.224 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

US-GELDPOLITIK

Die US-Währungshüter haben eine weitere Zinserhöhung im Dezember signalisiert, wie aus dem Sitzungsprotokoll hervorging. Mit Blick auf die Beibehaltung vierteljährlicher Zinserhöhungen gaben sich die Vertreter der US-Notenbank dagegen zurückhaltender.

UKRAINE-RUSSLAND-KRISE

Wegen des Ukraine-Konflikts hat US-Präsident Donald Trump sein bilaterales Treffen am Rande des G20-Gipfels in Buenos Aires mit Russlands Staatschef Wladimir Putin abgesagt. Da Russland die ukrainischen Marinesoldaten und Schiffe noch nicht an Kiew zurückgegeben habe, halte er es für besser "für alle Seiten", das Treffen nicht abzuhalten, so Trump.

BANK OF KOREA

Die südkoreanische Zentralbank hat zum ersten Mal in einem Jahr die Zinsen erhöht, ein Schritt, der allgemein erwartet worden war. Der Leitzins wurde auf 1,75 von zuvor 1,50 Prozent erhöht.

DEUTSCHE BANK

Während der überraschenden Durchsuchung bei der Deutschen Bank hat sich CEO Christian Sewing mit einem Top-Banker der US-Notenbank getroffen. Fed-Gouverneur Randal Quarles traf sich zu einem geplanten Gespräch mit Sewing und Sylvie Matherat, die bei der Deutschen Bank für Aufsichts-, Regulierungs- und Compliance-Fragen zuständig ist, sagten mit dem Treffen vertraute Personen.

HP

Der Rechner- und Druckerhersteller HP Inc hat mit seinen am Donnerstagabend veröffentlichten Geschäftszahlen zum vierten Quartal die Markterwartungen zum Umsatz geschlagen.

