Moody's Analytics, ein führender Anbieter von Financial Intelligence, belegt im renommierten Chartis RiskTech100 2019 Ranking den 4. Platz und hat seine Position gegenüber dem Vorjahr erneut verbessert. Das Chartis Ranking sieht Moody's Analytics in den Kategorien Strategie, CECL, IFRS 9, Balance Sheet Risk Management, Credit Risk for the Banking Book und Model Validation auf der Spitzenposition.

In diesem Jahr wurde Moody's Analytics von Chartis als führendes Unternehmen in der Kategorie "Strategie" gekürt: wobei insbesondere die Ausführungsfähigkeit (Execution), Vision und Führungsarbeit (Leadership) sowie die finanzielle Entwicklung gewürdigt wurden. Hier erfahren Sie mehr über die Auszeichnungen in den Lösungskategorien.

Mit dem bereits zum 13. Mal veröffentlichten RiskTech100 Ranking werden die weltweit bedeutendsten Anbieter von Risikomanagement- und Compliance-Lösungen für die Finanzindustrie bewertet. Moody's Analytics hat im dritten Jahr in Folge eine Position unter den Top-5 Unternehmen dieses Rankings belegt.

"Moody's Analytics unterstützt seine Kunden weltweit kontinuierlich dabei deren Anforderungen hinsichtlich Risikomanagementtechnologie zu erfüllen", erklärte Rob Stubbs, Head of Research bei Chartis Research. "Die Vielfalt des Produktangebots zeigt sich auch in einer erneuten Top-5-Platzierung sowie der Bestnote in fünf Lösungskategorien."

"Wir freuen uns sehr, dass Moody's Analytics von Chartis als Top-Technologieanbieter von Risikomanagementlösungen gewürdigt wurde", so Steve Tulenko, Executive Director-Enterprise Risk Solutions. "Mit unserer Produktstrategie vereinfachen, digitalisieren und automatisieren wir umständliche, manuelle Abläufe und ermöglichen es unseren Kunden, effizienter zu arbeiten sowie bessere, schnellere Geschäftsentscheidungen zu treffen."

Hier erfahren Sie, wie die Lösungen von Moody's Analytics Ihrem Unternehmen helfen können.

Hier finden Sie das Chartis RiskTech100 2019 Ranking.

Über Moody's Analytics

Moody's Analytics unterstützt führende Unternehmen mit Tools für Financial Intelligence und Analysen zur Gewährleistung einer schnelleren und besseren Entscheidungsfindung. Die Kombination aus unserer Expertise im Bereich Risiko, umfassenden Informationsressourcen und innovativer Technologieanwendung ist unseren Kunden behilflich, um auf einen sich ständig weiterentwickelnden Markt zu reagieren. Unsere branchenführenden Lösungen, bestehend aus Research, Daten, Software und Beratungsleistungen, sind dafür bekannt, ein nahtloses Kundenerlebnis zu gewährleisten. Dank unseres Engagements für Qualität, offenen Denkweise und unseres Fokus auf die Erfüllung von Kundenanforderungen sind wir ein zuverlässiger Partner von Tausenden von Organisationen weltweit. Weitere Informationen über Moody's Analytics erhalten Sie unter www.moodysanalytics.com.

Moody's Analytics ist eine Tochtergesellschaft der Moody's Corporation (NYSE: MCO), die für 2017 Umsatzerlöse in Höhe von 4,2 Milliarden US-Dollar berichtete, weltweit rund 12.600 Mitarbeiter beschäftigt und in 42 Ländern präsent ist.

Über Chartis Research

Chartis Research ist der weltweit führende Anbieter von Recherchen und Analysen zum Thema Risikomanagement. Das Unternehmen gehört zu Infopro Digital, dem Besitzer von marktführenden Marken wie Risk und WatersTechnology. Chartis verfolgt das Ziel, die Wirtschaftsleistung von Unternehmen durch die Verbesserung von Risikomanagement, Corporate Governance und Compliance zu unterstützen, und Kunden durch die Bereitstellung tiefgreifender Analysen und umsetzbarer Beratungsdienste zu praktisch allen Aspekten der Risikotechnologie zu informierter Entscheidungsfindung hinsichtlich Technologie und Geschäft zu verhelfen.

RiskTech100, RiskTech Quadrant, FinTech Quadrant und The Risk Enabled Enterprise sind eingetragene Marken von Infopro Digital Services Limited.

www.chartis-research.com

