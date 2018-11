Eine kleine Erholung ist dem DAX gelungen, aber eine richtige Dynamik will dabei nicht aufkommen. Die Anleger vermissen positive Impulse und wirken mutlos.

Wie so oft in den letzten zwei Jahren muss man neidisch auf die Märkte in Übersee blicken. Dow Jones und Nasdaq haben sich relativ kraftvoll von den jüngsten Tiefs abgestoßen und damit ein Doppeltief ausgebildet. Bezüglich der US-Aktien wurden die heftigen Kursverluste insbesondere aus dem Oktober offenbar als kurzfristige Übertreibung gewertet.

Hinsichtlich des DAX sind sich die Anleger da offenbar nicht so sicher. Zwar ist auch dem hiesigen Leitindex im Oktober und November die Ausbildung eines Doppeltiefs gelungen, aber die anschließende Erholungsdynamik ist gering ausgefallen.

Zu viele Sorgen lasten offenbar weiter auf den Kursen. Da ist zum einen der Konjunkturabschwung, ...

