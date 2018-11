Der heiße Sommer in Europa hat den Touristikkonzern Thomas Cook tief in die roten Zahlen gerissen. Wegen des heißen Sommers hatten Kunden auf einen Sommerurlaub verzichtet - das hat in der Branche zu einem Preiskampf geführt. Thomas Coock schreibt unterm Strich einen Verlust von 163 Millionen britischen Pfund (184 Mio Euro). Die Dividende fällt aus. EUWAX ...

