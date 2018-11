Huber, Reuss & Kollegen erhält erneut Höchstnote DGAP-News: Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges Huber, Reuss & Kollegen erhält erneut Höchstnote 30.11.2018 / 08:49 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Huber, Reuss & Kollegen gehört erneut zu den besten Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum und wird vom "Elite Report 2019" wieder mit Höchstnote 'summa cum laude' ausgezeichnet. Einen Sonderpreis gab es für die Seniorenkompetenz, darin gehört Huber, Reuss & Kollegen zu den Top 3 von allen getesteten Häusern. München, 28. November 2018 - Die unabhängige Vermögensverwaltung Huber, Reuss & Kollegen behauptet erneut ihren Spitzenplatz unter den besten Geldmanagern im deutschsprachigen Raum. Bereits zum elften Mal in Folge wurden die Münchener Finanzexperten von der unabhängigen Jury des Fachmagazins 'Elite Report' ausgezeichnet - wiederum mit der Bestnote 'summa cum laude' ("mit höchstem Lob"). Außer Huber, Reuss & Kollegen wurden nur fünf bankenunabhängige Vermögensverwalter mit der höchsten Auszeichnung bedacht. Die in der Finanzbranche viel beachtete Auszeichnung wurde Huber, Reuss & Kollegen am vergangenen Dienstagabend bei einem Empfang der Bayerischen Staatsregierung in der Residenz verliehen. Mit der Auszeichnung "summa cum laude" würdigten die anonym arbeitenden Tester um Chefredakteur Hans-Kaspar von Schönfels gemeinsam mit dem Medienpartner "Handelsblatt" die hervorragenden Leistungen des bankenunabhängigen Vermögensverwalters mit Stammsitz in München. Begeistert zeigte sich die Jury insbesondere von der herausragenden Leistung gegenüber vermögenden Seniorinnen und Senioren. Mit Empathie, Charakter und vor allem fachlicher Eignung konnte Huber, Reuss & Kollegen überzeugen. Das Haus bzw. deren Mitarbeiter sind kompetente Partner, die sich für das Vermögen und auch den Vermögensinhaber engagieren. Substanzerhalt und Risikomanagement stünden dabei stets an vorderster Stelle. Bei Huber, Reuss & Kollegen ist sowohl die Vermögensverwaltung als auch das Family Office, welches ebenfalls ausgezeichnet wurde, maßgeschneidert. Vorbildlich und menschlich angenehm gestalten sich die Beratungsgespräche, transparent sind die Konzeptionen. Dies alles sind laut den Testern des Elite Report gute Fundamente für ein intakte Beziehung zwischen Kunden und Vermögensverwalter. Für den geschäftsführenden Gesellschafter Michael Reuss ist die erneute Auszeichnung mit der Bestnote durch den "Elite Report" ein klares Signal, dass die konsequente, konservative Strategie des Hauses auf Erfolgskurs liegt. "Die Umbrüche an den Kapitalmärkten haben zu einem Paradigmenwechsel geführt, entscheidend ist weiterhin, das Vermögen real zu bewahren, sich stets den Risiken bewusst zu sein und trotzdem aber die Trends nicht zu verpassen", so Michael Reuss. Die Auszeichnung bestätige das Haus in seinem Bemühen, stets ein vertrauensvoller und verlässlicher Partner für seine Mandanten zu sein. Über Huber, Reuss & Kollegen: Die bankenunabhängige Vermögensverwaltung Huber, Reuss & Kollegen wurde im Jahr 2000 gegründet, um vermögende Personen, Familien, Stiftungen und institutionelle Investoren unabhängig und individuell zu betreuen. Derzeit beschäftigt das Unternehmen in München, Ingolstadt und Schonungen 29 Mitarbeiter, davon 19 Portfolio-Manager mit einem eigenen Investmentteam. Das verwaltete Vermögen der rund 900 privaten und institutionellen Kunden beläuft sich auf über 2,5 Milliarden Euro. Eine individuelle Vermögensverwaltung ist ab 500.000 Euro möglich. Bei Vermögen darunter wird eine Vermögensverwaltung über ausgesuchte Publikumsfonds und ETF's angeboten. Kontakt: Christian FischlGeschäftsführerHuber, Reuss & KollegenVermögensverwaltung GmbHSteinsdorfstr. 13; 80538 MünchenTel: +49/89216686-0; Fax: +49/89216686-66Internet: www.hrkvv.de; e-Mail: info@hrkvv.de 30.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 753113 30.11.2018 AXC0071 2018-11-30/08:49