FRANKFURT (Dow Jones)--Rocket Internet hat in den ersten neun Monaten einen Gewinn erzielt, allerdings hat sich im drittem Quartal die positive Entwicklung der ersten sechs Monate verlangsamt.

Der Berliner Startup-Investor erwirtschaftete im Neunmonatszeitraum einen Nettogewinn von knapp 299 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum stand hier noch ein Verlust von knapp 40 Millionen Euro.

Das im MDAX notierte Unternehmen hatte für das erste Halbjahr einen Nettogewinn von insgesamt 297 Millionen Euro ausgewiesen, nach 75,7 Millionen im ersten Quartal. Zahlen für das dritte Quartal wies das Unternehmen nicht aus.

Je Aktie betrug der Gewinn 1,88 Euro in den ersten neun Monaten, nach einem Verlust von 0,24 Euro.

Der Neunmonatsumsatz stieg auf 32,4 Millionen Euro von 27,8 Millionen.

Rocket Internet investiert in Internetunternehmen in der Gründungsphase. Aktuell gehören zum Beteiligungsportfolio die Global Fashion Group, eine Online-Modeplattform in Schwellenländern, und das kenianische Online-Versandportal Jumia.

Darüber hinaus gehören als assoziierte Unternehmen im Portfolio unter anderem die börsennotierten Unternehmen Hellofresh SE (Kochboxenversand), Delivery Hero AG (Essenslieferdienst), Home24 SE und Westwing Group AG (Einrichtungsportale) dazu.

Rocket hatte im September angekündigt, Aktien im Wert von bis zu 150 Millionen Euro zurückkaufen zu wollen. Bis zum 23. November wurden 1,9 Millionen Aktien für 46 Millionen Euro im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms zurückgekauft.

