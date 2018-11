Wann immer es Aktien aus Wachstumsbranchen zu günstigen Bewertungen gibt, werde ich hellhörig. Was ist da los? Hat das Unternehmen Geldprobleme? Ist das Unternehmen in einen Skandal verwickelt? Wird das Wachstum des Unternehmens abrupt enden? Nichts von all dem ist bei Skyworks Solutions (WKN: 857760) der Fall, einem US-amerikansichen Hersteller von Halbleiterprodukten. Trotzdem liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des Gewinns von 2018 bei nur 14,4 (Stand aller Kurs- und Bewertungsangaben im Artikel: Schlusskurs vom 28. November 2018). Das ist nicht gerade viel für ein Unternehmen in einer Wachstumsbranche! Schauen wir uns das Unternehmen mal genauer an und klären, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...