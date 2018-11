Wegen hoher Nachfrage erhöht Porsche seine Produktionskapazität für den E-Sportwagen Taycan. Auch die jüngst vorgestellte achte Generation des Klassikers 911 könnte schon bald mit Elektroantrieb angeboten werden.

Porsche will die Produktionskapazität für sein erstes Elektroauto Taycan aufgrund starker Nachfrage erhöhen. Bislang liege die jährliche Produktionskapazität bei 20.000 Fahrzeugen, sagte Porsche-Chef Oliver Blume im Interview mit der WirtschaftsWoche. "Aufgrund der positiven Resonanz werden wir diese Zahl jedoch nach oben anpassen", sagte Blume, "zumal nun auch der Cross Turismo als erstes Derivat des Taycan grünes Licht für die Serie bekommen hat."

Allein in Norwegen, wo Porsche sonst rund 600 Neufahrzeuge pro Jahr verkaufe, hätten "knapp 3000 Menschen ihr ernsthaftes Kaufinteresse am Taycan bekundet, indem sie sich für 2500 Euro in eine Reservierungsliste haben eintragen lassen."

Taycan und Cross Turismo sollen die ersten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...