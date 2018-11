(shareribs.com) Chicago 30.11.2018 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich im gestrigen Handelsverlauf leichter, lediglich Mais konnte sich behaupten. Die Marktteilnehmer hoffen auf einen versöhnlichen Ausgang der Handelsgespräche im Rahmen des G20-Gipfels. März-Mais schloss nahezu unverändert bei 3,7325 USD/Scheffel. Zurückhaltung ist das übergeordnete Thema an den Rohstoffmärkten. ...

