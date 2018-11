Der Euro hat am Freitag in der Früh weiter unter 1,14 US-Dollar tendiert. Um 9 Uhr hielt der Euro bei 1,1385 Dollar nach 1,1387 USD beim Richtkurs vom Donnerstag. In New York hatte der Euro gegen 22 Uhr zuletzt mit 1,1392 Dollar notiert.Eine Befestigung bei 1,1500 Dollar stellt der Helaba-Experte Ulrich Wortberg in Frage, ...

