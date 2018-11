Was passiert ist Die Deutsche Bank (WKN: 514000)-Aktie kommt selbst im Jahr 2018, zehn Jahre nach der letzten Krise, nicht zur Ruhe. Nun erfolgten in Frankfurt, Eschborn und Groß-Umstadt die nächsten großen Durchsuchungen (Razzien). Der Vorwurf lautet wiederum Geldwäsche, aber nicht wie vermutet in Verbindung mit der Danske Bank (WKN: 850857), sondern in einem neuen brisanten Fall. So soll die Deutsche Bank kriminellen Geschäftsleuten dabei geholfen haben, sogenannte Offshore-Gesellschaften auf den British Virgin Islands zu gründen, um deren Gelder zu verwalten. Dabei geht es um mindestens 900 Kunden und ein Volumen von mindestens 311 Mio. Euro. Bekannt ...

