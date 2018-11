München (ots) -



- Vergleichsportal unterstützt Musikfreizeit des DBSV mit 18.000 Euro - CHECK24 baut Förderung von benachteiligten Kindern und Jugendlichen aus



CHECK24 unterstützte die Musikwoche des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands e.V. (DBSV) mit 18.000 Euro. 40 Kinder und Jugendliche nahmen an der neuntägigen Musikwoche vom 27. Oktober bis 4. November 2018 im oberbayerischen Saulgrub teil. Zum Abschluss präsentierten die Teilnehmer beim "Konzert der Klangfarben" einstudierte Songs, Chorgesang, Instrumentalmusik und Tänze.



"Dass sich blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche in der Musik entfalten können, ist großartig", sagt Christoph Röttele, CEO und Sprecher der Geschäftsführung bei CHECK24. "Wir freuen uns, dass wir die Musikwoche des DBSV unterstützen konnten."



Die Musikwoche für blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche findet zweimal jährlich in den Ferien statt. Die Teilnehmer knüpfen neue Kontakte, werden in ihrem Selbstwertgefühl gestärkt und können sich im Chorgesang und Instrumentalspiel ausprobieren.



Organisator der Musikwoche ist der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. Der Verband unterstützt Menschen, die von einem Sehverlust bedroht oder betroffen sind. Mit zahlreichen Aktivitäten setzt er sich dafür ein, dass Augenpatienten, sehbehinderte und blinde Menschen selbstbestimmt und gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können.



"CHECK24 hilft": Vergleichsportal baut sein Engagement für benachteiligte Kinder aus



CHECK24 setzt sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche in Deutschland ein. Das gesellschaftliche Engagement beruht auf drei Säulen: dem Förderprogramm, den Mitarbeiterprojekten und der Punkte-Spendenaktion.



Mit dem Förderprogramm unterstützt das Vergleichsportal bundesweit an seinen Standorten Vereine und Projekte mit bis zu 20.000 Euro. Bisher geförderte Organisationen sind unter anderem der buntkicktgut e. V., das Ambulante Kinderhospiz München und die Spielstadt Mini-München.



Außerdem ermutigt das Vergleichsportal seine Mitarbeiter, sich ehrenamtlich zu engagieren und unterstützt diese Mitarbeiterprojekte mit jeweils bis zu 2.000 Euro. Dritte Säule ist eine Punkte-Spendenaktion. Seit Juni 2016 können Kunden gesammelte CHECK24-Punkte spenden und damit Kinderhilfsorganisationen unterstützen. CHECK24 verdoppelt die gespendeten Punkte und konnte so bereits über eine Million Euro sammeln.



Über den Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband e.V.



Als Zusammenschluss der Selbsthilfevereine des Blinden- und Sehbehindertenwesens bündelt und koordiniert der DBSV das bundesweite Handeln und Auftreten von 20 Landesvereinen. Die Landesvereine selbst vertreten die Interessen der blinden und sehbehinderten Menschen auf Länderebene. Das Angebot der Selbsthilfevereine ist einzigartig, denn nur hier wird Betroffenen von Betroffenen geholfen. Patienten, die mit einer Augenerkrankung konfrontiert sind, treffen auf Menschen, die einmal in der gleichen Situation waren und deshalb ganz genau wissen, wie man sich nach einer solchen Diagnose fühlt. Die Netzwerke der Selbsthilfe informieren zudem über medizinische Fragen und helfen in sozialen und rechtlichen Angelegenheiten. Zahlreiche spezialisierte Fachdienste und Einrichtungen unterstützen im Berufsleben, beraten über Hilfsmittel, verleihen Hörbücher, bieten Veranstaltungen, Erholungsreisen und Kurse zur Bewältigung des Alltags wie auch zur Verbesserung der Mobilität. www.dbsv.org



Kontakt Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. Cornelia Weiß, Tel. +49 30 28 53 87-161, c.weiss@dbsv.org



Über CHECK24:



CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünfte, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mit Hauptsitz in München.



