Der Wiener Aktienmarkt ist am Donnerstag behauptet in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr bei 3.064,90 Zählern um 2,08 Punkte oder 0,07 Prozent unter dem Donnerstag-Schluss (3.066,98). Bisher wurden 133.841 (Vortag: 139.045) Aktien gehandelt (Einfachzählung).Nach einer Reihe an Geschäftsberichten ...

