Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag mit wenig veränderten aber tendenziell tieferen Kursen in die Sitzung gestartet. Dabei wurde vorübergehend auch die Marke von 9'000 Punkten wieder unterschritten. Nach der starken Rally des Vortages tritt bei den Investoren die Vorsicht wieder in den Vordergrund. Die Vorgaben aus Übersee sind gesamthaft wenig aussagekräftig, allenfalls bremsend wirken aber enttäuschende Konjunkturdaten aus der chinesischen Industrie. Die Märkte stünden ganz im Bann des am Freitag startenden G20-Gipfels in Argentinien, hiess es in Marktkreisen. Dies könnte im Tagesverlauf für eine gewisse Volatilität sorgen.

Am Gipfel interessieren vor allem Neuigkeiten zu allfälligen Fortschritten in den Handelsgesprächen ...

