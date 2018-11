Jeder abhängige Beschäftigte hat im vergangenen Jahr im Schnitt rund 27 bezahlte und unbezahlte Überstunden gemacht. Damit wurde soviel Mehrarbeit geleistet, wie seit über zehn Jahren nicht mehr.

Im vergangenen Jahr haben die Beschäftigten in Deutschland nach einem Medienbericht so viel Mehrarbeit geleistet wie seit 2007 nicht. Sie häuften 2,127 Milliarden Überstunden an - doch nur die Hälfte der zusätzlich geleisteten Stunden sei vergütet worden, rund eine Milliarde Stunden sei unbezahlt geblieben. Das geht nach einem Bericht der "Rheinischen Post" (Freitag) aus der Antwort der Bundesregierung ...

