Das amerikanische Immobilienunternehmen SL Green Realty (ISIN: US78440X1019, NYSE: SLG) wird für das vierte Quartal 2018 eine Dividende in Höhe von 0,85 US-Dollar je Aktie an die Investoren ausschütten. Dies ist eine Anhebung um 4,6 Prozent im Vergleich zum Vorquartal (0,8125 US-Dollar). Es ist die achte jährliche Erhöhung in Folge. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet kommen somit 3,40 US-Dollar zur Auszahlung. ...

