Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die Augen der Finanzmarktteilnehmer werden beim heute beginnenden G20-Gipfel in Buenos Aires vor allem auf die Vertreter der USA und China gerichtet sein, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Bereits im Vorfeld sei darüber spekuliert worden, ob die beiden Nationen die Gelegenheit eines gemeinsamen Treffens nutzen würden, um die zuletzt ins Stocken geratenen Handelsgespräche wieder aufzunehmen. Dabei dürfte die chinesische Seite daran interessiert sein, eine weitere Zollerhöhung auf Exporte in die USA - im Raum stünden sowohl eine Erhöhung des Zollsatzes von 10% auf 25% auf chinesische Waren im Wert von 200 Mrd. USD ab Januar sowie zusätzliche Zölle auf Waren mit einem Gesamtvolumen von weiteren 267 Mrd. USD - zu vermeiden. Die Aussagen der US-Seite hinsichtlich einer möglichen Verständigung seien jedoch im Vorfeld des Gipfels sehr widersprüchlich gewesen. Daher sei die Wahrscheinlichkeit für eine Deeskalation des sino-amerikanischen Handelskonflikts auf dem G-20 Gipfel nach Erachten der Analysten eher gering. ...

