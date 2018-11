Wien (www.anleihencheck.de) - Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI) raten die TKAAV 4% 2022 (ISIN XS0767278301/ WKN A1G22X) der Telekom Finanzmanagement GmbH auf Total Return Basis und Sicht von sechs Monaten zu kaufen.Thomas Arnoldner sei per 01.09.2018 Alejandro Plater als neuer CEO gefolgt und habe im Zuge der Q3-Zahlen den Ausblick der A1 Telekom Austria AG (Telekom) für das GJ 18 (Umsatzwachstum 1% bis 2%) bestätigt. Die Analysten der RBI auch für das GJ 19 mit einer ähnlichen Wachstumsrate beim Umsatz rechnen. Zudem erwarte S&P eine stabile EBITDA-Marge von 30% bis 32% und ein Verhältnis von Free Cashflow/Bruttoverschuldung von über 10%. Solide fundamentale Kennzahlen in Verbindung mit einer kreditorenfreundlichen Finanzpolitik hätten im Juni in einem Upgrade des LT-Issuer Ratings durch Moody's auf Baa1 resultiert. Die ausstehenden Unternehmensanleihen der Telekom seien nach Ansicht der Analysten der RBI gegenüber den Rating- und Sektor Peergroups auf Spreadbasis teuer gepreist. Ausgehend davon würden die Analysten, in einem Marktumfeld steigender Spreads, geringes Potenzial für Spreadeinengungen erachten. ...

