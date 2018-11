Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Mit einer Reihe von Portfolio- sowie Effizienz- und Strukturmaßnahmen will der Bayer-Konzern (ISIN DE000BAY0017/ WKN BAY001) seine Life-Science-Kerngeschäfte weiter stärken, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...