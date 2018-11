Unterschleissheim (www.anleihencheck.de) - Ist es nun wirklich ein Entgegenkommen gegenüber der EU, wenn die italienische Regierung ihr Defizitziel von 2,4% auf 2,0% senken würde? So wird es zumindest von Insidern kolportiert, so Klaus Stopp, Leiter der Skontroführung Renten bei der Baader Bank.Betrachte man die bisherige harsche Rhetorik aus Rom, so könne man ein Angebot, die Neuverschuldung um 0,4%-Punkte zu senken, sogar durchaus als Versuch werten, eine Kompromisslinie mit Brüssel finden zu wollen. Aber das sei Ansichtssache und nach Erachten der Analysten kein hoffnungsvolles Signal. Dennoch habe dieses Ansinnen aus Rom zumindest bei den Spreads für italienische Staatsanleihen Wirkung gezeigt. ...

