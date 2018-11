Die Wiener Börse hat sich am Freitag im Frühhandel nicht von der Stelle bewegt. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.067,03 Punkten nach 3.066,98 Einheiten am Donnerstag errechnet, das ist ein Plus von 0,05 Punkten.Österreichs Wirtschaftswachstum hat im dritten Quartal doch etwas stärker nachgelassen als vom Wirtschaftsforschungsinstitut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...