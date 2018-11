Der Erste Bürgermeister Hamburgs Peter Tschentscher (SPD) darüber, wie Politik und Wirtschaft die Digitalisierung und den Klimawandel verschlafen.

Die SPD dümpelt in Umfragen bei rund 15 Prozent herum. Wie wollen Sie in die Offensive kommen?Erstens, indem wir die Themen angehen, die zu unserem Markenkern gehören. Stabile Renten und ein Mindestlohn von zwölf Euro klingen in Talkshows nicht spektakulär, sind aber für viele Menschen wichtig. Darüber muss die SPD reden, und sie muss auch so handeln. In Hamburg haben wir dafür gesorgt, dass alle städtischen Unternehmen in Zukunft mindestens zwölf Euro pro Stunde zahlen.

Und zweitens?Sollten wir uns darum kümmern, dass wir technologisch vorn bleiben und gute Antworten auf die beiden Megatrends unserer Zeit finden: die Digitalisierung und den Klimawandel. Die SPD war immer eine Fortschrittspartei.

Fangen wir mit der Digitalisierung an. Sie macht vielen Menschen Angst, weil sie den Verlust ihres Jobs fürchten. Zu Recht?Die Befürchtungen sind verständlich, aber letztlich bietet die Digitalisierung mehr Chancen als Risiken.

Das sagen Politiker immer. Können Sie es beweisen?Durch die Digitalisierung entstehen viele neue Geschäftsmodelle, Kundenbeziehungen und Produktionsverfahren. Die SPD kennt sich traditionell in der Arbeitswelt gut aus und kann Vorschläge machen, wie die Unternehmen und die Beschäftigten mit der Digitalisierung gemeinsam vorankommen. Viele fragen sich heute zum Beispiel: Was wird aus mir, wenn Züge und Busse künftig autonom fahren?

Was antworten Sie?Die heutigen Lok- und Busfahrer können das bis zu ihrer Rente bleiben. Die jungen Leute und Arbeitnehmer von morgen können sich darauf verlassen, dass viele neue Berufsbilder und interessante Aufgaben entstehen, auf die man sich einlassen und die man aktiv angehen sollte. ...

