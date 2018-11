Zürich - Der Fonds Streetbox Real Estate Fund weist erneut ein positives erstes Halbjahr aus: Per 30. September 2018 steigt die Eigenkapitalrendite («Return on Equity») über zwölf Monate auf 10.15% (gegenüber 7.91% per 30.9.2017). Die Anlagerendite beträgt über die ersten sechs Monate 3.31% (gegenüber 3.19% per 30.9.2017).

Der Nettoinventarwert (NIW) liegt per 30. September 2018 bei CHF 277.90 pro Anteil (gegenüber CHF 265.50 im Vorjahr).

Die Mietzinseinnahmen des Fonds steigen per Ende September 2018 auf CHF 4'346'675.- (gegenüber CHF 3'976'477.- per 30.9.2017), was einer Erhöhung um 9.3% im Vergleich zur gleichen Berichtsperiode im vergangenen Jahr entspricht. Das Total der Erträge liegt bei 4'408'919.- (gegenüber ...

