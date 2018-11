flatex Morning-news DAX update

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte beendeten die Börsenwoche mit gemischten Vorzeichen. Während der japanische Nikkei225 mit einem Plus von 0,40 Prozent bei 22.351,06 Punkten an der TSE aus dem Handel ging, fiel der australische ASX200 mit einem Minus von 1,58 Prozent bei 5.667,20 Punkten stärker zurück. Auch der südkoreanische Kospi verlor um 0,82 Prozent auf 2.096,86 Punkte. Die Erhöhung des Leitzinses in Seoul von 1,50 auf 1,75 Prozent würgte eine Erholung des Kospi ab. Die US-Futures wiesen seit dem Übergang zur europäischen Handelszeit durchweg Kursverluste auf. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit 11.311,66 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schloss am Donnerstag nahezu unverändert und ging mit einem Minus von 0,01 Prozent bei 11.298,23 Punkten aus dem Handel. Die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen könnten aufgrund des Kursverlaufs vom Jahrestief des 20. November bei 11.009,25 Punkten bis zum Zwischenhoch des 29. November 2018 bei 11.403,72 Punkten abzuleiten sein. Die Widerstände fänden sich demnach bei den Marken von 11.404 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 11.496/11.554 und 11.647 Punkten. Die Unterstützungen wären bei 11.253/11.206/11.160/11.102 und 11.009 Punkten in Betracht zu ziehen.

flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/