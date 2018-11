EXCHANGE NOTICE, 30 NOVEMBER 2018 SHARES LISTING ON THE OFFICIAL LIST OF NASDAQ HELSINKI: AS TALLINK GRUPP ON 3 DECEMBER 2018 The Finnish Depositary Receipts ("FDRs") of AS Tallink Grupp will be listed on the Official List of Nasdaq Helsinki on Monday 3 December 2018. Basic information on AS Tallink Grupp as of 3 December 2018: Trading code: TALLINK Issuer code: TAL ISIN-code: FI4000349378 LEI code: 529900QRMWAKKR3L9W75 Orderbook id: 163393 Market Segment/No: OMX HEL Equities intraday cross CCP / 201 MIC: XHEL Number of FDRs: 669 882 040 Listing date on the Official List: 3 December 2018 Industry: 5000 Consumer Services ICB Supersector: 5700 Travel & Leisure Market Cap Segment: Mid Cap Managing director: Paavo Nõgene Address: Sadama 5/7 10111 Tallinn Estonia Phone: +372 640 9800 Internet: https://www.tallink.com Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260 * * * * * * * * * * * * * * * * * * TIEDOTE, 30.11.2018 OSAKKEET AS TALLINK GRUPP NASDAQ HELSINGIN PÖRSSILISTALLE 3.12.2018 AS Tallink Grupp listautuu Nasdaq Helsingin pörssilistalle maanantaina 3.12.2018. AS Tallink Gruppin osaketalletustodistusten ("FDR") perustiedot 3.12.2018: Kaupankäyntitunnus: TALLINK Liikkeeseenlaskijatunnus: TAL ISIN-koodi: FI4000349378 LEI-tunnus: 529900QRMWAKKR3L9W75 id: 163393 Segmentti: OMX HEL Equities intraday cross CCP / 201 MIC: XHEL FDR:ien lukumäärä: 669 882 040 Kaupankäynti pörssilistalla alkaa: 3.12.2018 Toimiala: 5000 Kulutuspalvelut ICB Ylätoimialaluokka: 5700 Matkustus ja vapaa-aika Markkina-arvoluokka: Keskisuuret yhtiöt Toimitusjohtaja: Paavo Nõgene Osoite: Sadama 5/7 10111 Tallinn Estonia Puhelin: +372 640 9800 Internet: https://www.tallink.com Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260