G20-Gipfel der Staats- und Regierungschefs beginnt heute Europäische VPI-Inflation dürfte sich im November verlangsamen Schwächeres kanadisches Wachstum im dritten Quartal erwartet

Am Freitag sieht der Wirtschaftskalender recht dünn aus, trotzdem erhalten wir einige wichtige Informationen. Zunächst einmal werden am Vormittag die europäischen VPI-Daten veröffentlicht. Am frühen Nachmittag geht es dann mit dem kanadischen BIP-Bericht weiter. Reden von Mitgliedern der EZB und der Fed werden den Tag abrunden. Außerdem beginnt heute der G20-Gipfel, weshalb Investoren am Wochenende den Nachrichtenfluss verfolgen sollten, um die möglichen Auswirkungen auf die Märkte zu bewerten. 11:00 Uhr | Eurozone, VPI-Inflation (November): Die Europäische Zentralbank bereitet sich darauf vor, bis zum Jahresende ihr Anleihekaufprogramm (QE) zu beenden. Eine darauffolgende Straffung ist jedoch weniger sicher, da das Preiswachstum in der Eurozone noch nicht sehr stark ist. Es gilt zu beachten, dass die gestrigen ...

