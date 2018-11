Die Investmentbank Equinet hat Munich Re von "Accumulate" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 210 auf 205 Euro gesenkt. Sein neues Anlagevotum reflektiere die gesunkene Branchenbewertung sowie seine leicht reduzierten Schätzungen für 2020 und die Folgejahre, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie des Rückversicherers sei derzeit fair bewertet. Die Zahlen für das vierte Quartal könnten von höheren Naturkatastrophen-Schäden und der gestiegenen Volatiltät an den Aktienmärkten etwas beeinträchtigt werden./mf/edh Datum der Analyse: 30.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2018-11-30/10:43

ISIN: DE0008430026