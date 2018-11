Bei Osram dreht sich derzeit alles um die Übernahmegerüchte. Der Finanzinvestor Bain Capital will den Beleuchtungsspezialisten angeblich übernehmen. An der Börse sorgten die Spekulationen für Begeisterung. Die Aktie hat seit Dienstag gut 20 Prozent zugelegt. Und tatsächlich ist eine Übernahme durch Bain nicht so abwegig.

