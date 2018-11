"Wie gewonnen, so zerronnen", könnte man den gestrigen Handelstag an der Frankfurter Börse umschreiben. Nicht, dass es nicht spannend gewesen wäre, nur genützt hat all die Anstrengung nichts. Dass der DAX zwischenzeitlich sogar über die wichtige Marke von 11.400 Punkten stieg - am Ende alles Schall und Rauch. Unverändert zum Vortag ging das deutsche Börsenbarometer aus dem Handel. Nicht unverändert, aber schlussendlich vielleicht doch mit einem kleineren Minus als befürchtet, beendete die Deutsche Bank den Tag.

Den vollständigen Artikel lesen ...