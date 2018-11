Im baden-württembergischen Calw ist am Donnerstagmorgen ein 93-jähriger Mann bei einem Treppensturz ums Leben gekommen. Kurz vor 10:30 Uhr wollte der 93-Jährige mit seinem Rollator eine Treppe in der Haggasse hoch oder herunter steigen und verlor dabei offenbar das Gleichgewicht, teilte die Polizei am Freitag mit.

Bei seinem anschließenden Sturz erlitt der Mann schwere Verletzungen, an denen er trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb, so die Beamten weiter.