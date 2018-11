Zürich (awp) - Der chinesische Telekomkonzern Huawei will sein Wachstum in der Schweiz fortsetzen. Dazu möchte das Unternehmen mehr Mitarbeiter einstellen, wie Haitao Wang, der Leiter der Schweizer Tochtergesellschaft, am Freitag in einem Interview mit der Westschweizer Wirtschaftszeitung "L'Agefi" sagte. Huawei Schweiz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...