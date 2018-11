Berlin (ots) -



DAVID BOSH hat sein neues Album ALL TIMES (Calygram Records) veröffentlicht. Diese Deluxe EP ist außergewöhnlich: Songs aus 50 Jahre Musikkarriere. Songs, die unter die Haut und ins Ohr gehen. Beeindruckend arrangiert beschreiben Songs wie Wonderland, Magic, Up to You, Really good Friend und Music (All what I need) ein Stück Zeitgeschichte aus dem Leben von DAVID BOSH.



Emotional, romantisch, temperamentvoll, nachdenklich, aber immer authentisch, bewegt sich ALL TIMES außerhalb der gängigen Klischees. Mit eindrucksvoller Stimme erzählt DAVID BOSH Lebenssituationen mit einem hohen Identifikationsfaktor für den Hörer.



Schon früh spielte die Musik im Leben von DAVID BOSH eine entscheidende Rolle und prägte seinen weiteren Werdegang. Mit 12 Jahren stand er zum ersten Mal allein auf der Bühne. Bereits mit 15 Jahren gründete er seine erste Band und komponierte eigene Songs. Nach Ende seines Studiums folgte der Schritt ins professionelle Musikbusiness als Singer/Songwriter, als Produzent und als Musikmanager. So arbeitete er mit Popgrößen wie Stevie Wonder, The Bee Gees, Oscar Peterson, The Partland Bros. uvm. in unterschiedlichen Funktionen zusammen.



ALL TIMES gibt es digital zum Download oder als Standard CD überall im Handel und in den Shops. Die Singleauskoppelung MAGIC ist ebenfalls bereits veröffentlicht. Das offizielle Video dazu kann hier angesehen werden: https://www.youtube.com/watch?v=mW8yQ9h9vPE



Weitere Infos zu ALL TIMES inkl. Hörproben unter www.david-bosh.de



