FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Post will vor dem Hintergrund des wachsenden Onlinehandels an ihren Standorten in Nordamerika zügig neue Technologien einsetzen. Dazu investiert die Sparte DHL Supply Chain 300 Millionen US-Dollar. Mit dem Geld soll an 350 der insgesamt 430 Standorte die Einführung neuer Technologien beschleunigt werden, wie das Unternehmen mitteilte.

Zu den Technologien zählen den Angaben zufolge Robotik, Augmented Reality, Roboter-Prozessautomatisierung sowie das Internet der Dinge.

November 30, 2018 04:38 ET (09:38 GMT)

