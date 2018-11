Der Vorsitzende des Betriebsrats bei der Deutschen Bahn, Jens Schwarz, hält die Sanierungspläne des Konzerns für gescheitert, die Bordbistros für eine Quelle des Frusts und die Kritik von Grünen und FDP für unverschämt.

Herr Schwarz, wann sind Sie das letzte Mal Zug gefahren?Vergangene Woche, von Berlin nach Hamburg.

Lief alles gut?Ja, es gab keine Probleme. Wir sind pünktlich losgefahren und pünktlich angekommen. Alles gut. Aber das ist ja zurzeit nicht die Regel.

Gibt es überhaupt eine Sparte bei der Deutschen Bahn, die den Mitarbeitern Freude bereitet?Das Auslandsgeschäft läuft gut. Die Ergebnisse des Logistikunternehmens Schenker und der Bus- und Regionalbahngesellschaft Arriva sehen gut aus. Das wirkt sich natürlich auch auf die Stimmung der dortigen Belegschaft aus. Die Unternehmen wachsen und schreiben ordentliche Gewinne. Mit der eigentlichen Bahn haben wir Schwierigkeiten, also das Kerngeschäft in Deutschland ist aus dem Takt geraten.

Wie fühlen sich die Mitarbeiter derzeit?Alle sind unzufrieden, überall. Der Unmut zieht sich durch das ganze Unternehmen in Deutschland. Die Stimmung ist angespannt. Die Mitarbeiter in den Zügen bekommen den Ärger der Fahrgäste ja täglich und direkt zu spüren. Zum Beispiel die Zugbegleiter, die den Frust bei Verspätungen abbekommen. Oder die Mitarbeiter in den Bordrestaurants, die viel zu oft sagen müssen, dass mal wieder eine Kaffeemaschine nicht läuft.Wie lässt sich das aus Sicht der Arbeitnehmer ändern? Oder anders gefragt: Lassen sich Probleme überhaupt beheben?Natürlich nicht von heute auf morgen. Das braucht Zeit. Es gibt eine Agenda für eine bessere Bahn, die auf fünf Jahre ausgelegt ist. Wir brauchen mehr Geld für die Infrastruktur und die Fahrzeuge. Die Probleme und Lösungen sind ja alle analysiert. Jeder hat sie schon oft gehört.

Das klingt fatalistisch...Das bin ich nicht. Aber wir diskutieren die Lösungsansätze schon seit Jahren. Es ist in der Vergangenheit halt viel zu wenig passiert. Schauen Sie sich die Maschbahn ...

