Der amerikanische Einzelhändler GameStop Corp. (ISIN: US36467W1099, NYSE: GME) schüttet am 21. Dezember 2018 eine Quartalsdividende in Höhe von 38 US-Cents an seine Aktionäre aus, wie am Donnerstag berichtet wurde (Record date ist der 11. Dezember 2018). Der Konzern gab auch seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2018 bekannt. Im dritten Quartal 2018 lag der Umsatz bei 2,1 Mrd. US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...