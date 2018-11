Wien (www.anleihencheck.de) - In den USA interpretierte die Mehrheit der Marktteilnehmer das FOMC-Sitzungsprotokoll offenbar derart, dass in der Notenbank eine Neubewertung der Strategie der schrittweisen Zinserhöhungen stattfinde, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. So seien zuletzt auch die Aussagen von FED-Präsident Powell ausgelegt worden. Die Erwartung einer weiteren Zinsanhebung im Dezember bleibe davon aber bisher unberührt. Sie werde in den Fed Fund Futures weiter mit einer Wahrscheinlichkeit von ca. 80% gepreist. ...

