Bonn (ots) - Wenn der Weihnachtsmann ein Notunterkunfts-Paket samt Planen, Hammer, Nägeln und Schaufel transportieren müsste, würde das womöglich nicht gut gehen. Zum Glück muss er das nicht, denn das übernehmen wir für ihn - und für Sie: Die Hilfsorganisation CARE bietet Ihnen und Ihrer Leserschaft Weihnachtsgeschenke, die Gutes tun in unserem Spendenshop!



Mit Paketen zu Helfen hat für CARE eine besondere historische Bedeutung. Verteilten wir nach Ende des Zweiten Weltkriegs doch fast zehn Millionen CARE-Pakete mit Lebensmitteln, Kleidung und Werkzeug an die notleidende Bevölkerung im zerstörten Nachkriegsdeutschland.



"Es war zwei Tage vor Weihnachten, als wir die Nachricht von einem CARE-Paket bekamen. Acht Stunden waren ich und meine Schwester mit einem improvisierten Schlitten unterwegs, um es abzuholen. Erschöpft brachten wir es durch die Dunkelheit nach Hause. Dann wurde es Weihnachten: Kaffee, Schokolade, Pfund um Pfund echte Lebensmittel! So lange ich lebe, wird das mein wichtigstes Weihnachtsfest sein", berichtet der CARE-Paket-Zeitzeuge Paul Berger.



In diesem Sinne hilft CARE auch heute noch in Not- und Krisensituationen rund um den Globus. Planen Sie in der Vorweihnachtszeit einen Servicetipp für Ihre Leser zum Thema "Spenden statt Schenken"? Dann würden wir uns sehr freuen, wenn Sie CARE und das CARE-Paket mitberücksichtigen, damit wir Bedürftige, vor allem Frauen und Kinder, überall auf der Welt unterstützen können. Denn auch noch heute können Menschen Hilfe verschicken, die ankommt: Durch Auswählen eines bestimmten CARE-Pakets, das Überleben und Zukunft sichert.



Einfach im CARE-Spendenshop das für sie passende Thema und CARE-Paket auswählen, Zahlungsweise bestätigen und eine Geschenkurkunde ausdrucken.



Diese Hilfspakete könnten Sie zum Beispiel verschenken: - Notunterkunfts-Paket mit Planen, Hammer, Nägeln und weiteren wichtigen Materialien. Gerade nach Naturkatastrophen, wie kürzlich dem Tsunami und Erdbeben in Indonesien, ist dieses CARE-Paket ein Lebensretter. Mit dieser Ausrüstung können Menschen beginnen, Häuser, die beschädigt, aber nicht zerstört wurden, selbst zu reparieren und wieder bewohnbar zu machen: 24 Euro. - Wärme-Paket für Menschen auf der Flucht. Es finanziert einen Heizofen oder einen isolierenden Teppich, der Flüchtlingsfamilien vor der Kälte des kargen Zeltbodens schützt. Ein wichtiger erster Schritt, um Familien auf der Flucht den Winter ein Stück erträglicher zu machen: 45 Euro. - Großes Überlebenspaket mit sauberen Trinkwasser, Lebensmitteln, Wasserkanister, Plastikplanen und Decken für die kalten Nächte. Dieses Paket sichert das Überleben einer sechsköpfigen Familie: 80 Euro.



Bei Interesse sende ich Ihnen gerne Informationen zu unserer internationalen Arbeit zu und/oder unterstütze Sie mit aussagekräftigem Foto- und Videomaterial.



Wir würden uns freuen, wenn Sie uns in diesem Jahr bei der Aktion "Spenden statt Schenken" unterstützten und uns dabei helfen, mit einem CARE-Paket Zukunft zu schenken.



