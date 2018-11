BERLIN (Dow Jones)--Der Bundestag hat eine Senkung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung und eine stärkere Förderung von Weiterbildungsmaßnahmen auf den Weg gebracht. Die Abgeordneten billigten das von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) vorgelegte "Qualifizierungschancengesetz". Der Gesetzentwurf wurde mit den Stimmen der großen Koalition, der FDP und der Grünen angenommen, gab Bundestags-Vizepräsidentin Petra Pau bekannt. AfD und Linke enthielten sich. Nun muss der Bundesrat noch über die Maßnahmen beraten.

Heil verwies in der Debatte im Bundestag vor allem auf die zunehmende Bedeutung der Digitalisierung für die Arbeitswelt. "Der digitale Strukturwandel wird in den nächsten Jahren in rapider Weise den Arbeitsmarkt in Deutschland verändern", sagte er. "Damit uns das gelingt, müssen wir vor allem auf Qualifizierung, auf Weiterbildung setzen." Dachdecker sollten beispielsweise lernen, mit Drohnen zu arbeiten, und Konstrukteure im Umgang mit 3D-Druckern geschult werden.

Nach dem Beschluss des Parlaments soll der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung 2019 von 3,0 auf 2,6 Prozent gesenkt werden. Eine Absenkung um weitere 0,1 Punkte soll laut Heil per Verordnung erfolgen, "um die Beiträge insgesamt stabil zu halten". Die Weiterbildungsförderung soll unabhängig von Alter, Ausbildung und Betriebsgröße für Beschäftigte ermöglicht werden, deren Tätigkeiten etwa durch Technologien ersetzt oder die in sonstiger Weise vom Strukturwandel betroffen sein werden sowie die, die eine Weiterbildung in einem Engpassberuf anstreben. Heil sagte, man wolle "die Arbeitslosenversicherung endlich weiterentwickeln zu einer Arbeitsversicherung, um Arbeitslosigkeit zu verhindern, bevor sie entsteht".

