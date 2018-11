FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS INTU PROPERTIES PRICE TARGET TO 150 (210) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 302 (311) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS THOMAS COOK TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 12 (65) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS INTU PROPERTIES PRICE TARGET TO 150 (168) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS THOMAS COOK PRICE TARGET TO 48 (108) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS INTU PROPERTIES PRICE TARGET TO 110 (140) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 970 (940) PENCE - 'BUY' - EXANE BNP CUTS DAILY MAIL PRICE TARGET TO 650 (720) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS INTU PROPERTIES PRICE TARGET TO 117 (179) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS SAGE GROUP TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 670 (780) PENCE - HSBC CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 1550 (1800) PENCE - 'HOLD' - INVESTEC CUTS HISCOX TO 'REDUCE' ('ADD') - TARGET 1630 (1640) PENCE - JEFFERIES CUTS BTG TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 840 (900) PENCE - JEFFERIES RAISES IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 3500 (3300) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES PAYPOINT PRICE TARGET TO 1226 (1205) PENCE - 'OVERWEIGHT' - PANMURE RAISES DAILY MAIL TO 'HOLD' ('SELL') - SOCGEN RAISES COBHAM TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 110 (120) PENCE - UBS CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1050 (1100) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES MCCARTHY & STONE PRICE TARGET TO 125 (102) PENCE - 'SELL'



