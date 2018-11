Zürich - In der Geschichte lassen sich zahlreiche Beispiele dafür finden, dass Innovationen mit starken Assoziationen verbunden sind und dass die Wahrnehmung dieser Dinge trotz einer sich stetig verändernden Welt gleich bleibt. Der Grund hierfür ist, dass die Menschen bei der Betrachtung dieser Dinge allgemein festgelegte Muster im Hinterkopf haben.

Dies gilt insbesondere in Bezug auf die Ansichten zu Wagnisinvestitionen in IT-Projekte. Die Wagnisinvestmentbranche hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg schnell entwickelt und erreichte ihren Höhepunkt in den späten 1980er-Jahren, als die USA der unangefochtene Marktführer auf dem Wagniskapitalmarkt waren und Europa weit hinter sich liessen. Aber das ist eine andere Geschichte.

Wie wird diese Investitionsart heute klassifiziert? Folgendes ist eine allgemeine Definition, die das aktuelle Verständnis zutreffend beschreibt: "Wagnisinvestitionen stellen eine hochriskante Investition in neu gegründete kleine, zukunftsträchtige Hightechunternehmen dar …". Hochriskant ist hier ein Schlüsselwort und die Wörter Wagnis und hochriskant sind Synonyme.

Anders ausgedrückt: Die Investition in Hightechprojekte ist mit hohen Risiken verbunden, während die Investition in sogenannte "harte" Vermögenswerte (Hard Assets) weniger riskant ist. Wir alle sind der Meinung, dass der Kauf "harter" Vermögenswerte praktisch keine Risiken birgt. Aber was geschieht wirklich?

Was wäre, wenn wir beispielsweise in Platin investieren?

Oder in Silber?

Oder in Indizes, die allgemein als weniger riskant als Investitionen in Innovationen gelten?

Was haben all diese vermeintlich weniger riskanten Investitionen miteinander gemein?

