Da die Passagiere an Bord der Regierungsmaschine offenkundig in sehr ernster Gefahr waren, verbietet sich jede Frozzelei, auch wenn es dazu einlädt, wenn Frau Merkel und Entourage auf dem Weg nach Buenos Aires in Bonn landen und übernachten müssen. Aber auch aus anderen Gründen ist die Sache zu ernst. Der Airbus der Flugbereitschaft der Bundeswehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...